中国11月一线城市房价下跌 二三线小幅反弹

2017年末中国城市房价再次呈现分化态势。一线城市房价11月份环比出现加速下跌的态势，二三线城市房价环比则略有反弹。

据中新社报道，中国国家统计局今天（18日）公布的数据显示，2017年11月份，70个大中城市中，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降0.1%和0.2%。

二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比则分别上涨0.5%和0.3%，涨幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。

三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.4%和0.3%，涨幅均比上月扩大0.1个百分点。

分城市来看，70个大中城市中，房价环比涨幅较大的城市为乌鲁木齐（涨1.9%）、湛江（涨1.5%）、桂林（涨1.3%）、西宁（涨1.3%）、昆明（涨1.2%）、呼和浩特（涨1.1%）等非调控热点的二三线城市。

对于二三线城市房价小幅反弹的原因，中原地产首席分析师张大伟认为，今年8月份至10月份各地调控政策执行相对严格，新房项目入市减少；到了11月份，部分城市入市项目增加。特别是前期部分二三线城市供应较少，在入市增加的背景下，市场活跃度提高。

不过，一线及部分调控热点城市房价降温态势仍然明显。国家统计局城市司高级统计师刘建伟指出，从同比来看，15个热点城市中，有11个城市新建商品住宅价格较去年同期下降，降幅在0.2至3.2个百分点之间。这说明这些城市新建商品住宅价格已低于去年同期水平。

据报道，一线城市中，北京房价下跌明显。北京二手房价11月份环比下跌0.5%，已连续六个月在中国全国“领跌”。

安居客房产研究院首席分析师张波认为，今年楼市“金九银十”成色不足，年终“翘尾”无望。进入11月后一线城市楼市热度继续下降，北上广深住房成交量同比去年均出现较大跌幅，其中，北京新房市场销售套数跌幅超七成。市场观望情绪浓厚。

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