中国天然气消费大增 国家发改委六招保供应

在“煤改气”等需求推动中国天然气消费量呈现两位数增长的情况下，中国国家发改委表示，将采取六项措施增加天然气供应，保障民生需求。

中新社引述中国国家发改委新闻发言人孟玮今天（18日）在北京发改委新闻发布会上透露，因工业生产、燃气发电、化工等领域用气需求较快增长，加上“煤改气”需求增量较大，中国天然气消费量呈现两位数增长，比上年增速快12个百分点。此外，也比前五年平均增速高8个多百分点。

她透露，针对部分地区天然气供应紧张的情况，国家发改委和国家能源局会同有关部门，协调组织中石油、中石化、中海油等主要供气企业多方采取措施，增加天然气供应，保障民生需求。

孟玮指出，一是千方百计挖掘潜力增加产量。在确保安全生产前提下，加快天然气产能建设及地面配套工程投产，尽最大努力挖掘气田增产能力。

此外，组织上游气田满负荷生产，12月份已实现每日增产370万立方米。在此基础上，明年1月份中国全国每日再增产约330万立方米。

二是进一步落实LNG现货采购。今冬明春采暖季原计划采购进口LNG共248船，合气量245亿立方米，日均供气1.62亿立方米。

在此基础上，进一步优化安排到港接卸时间，增采39船进口LNG，增加资源供应约35亿立方米，日均增加供气2000万立方米左右。

三是有序开展资源互济，实现“南气北调”。在天津、浙江、福建、广东等地通过油气企业之间资源互换，增加北方取暖地区天然气供应。

12月以来，每日已在不同企业间通过资源置换调剂近1400万立方米，预计近日可进一步增至每日1900万立方米左右。

四是充分挖掘能源品种替代潜力。发改委12月8日与环保部协商，经北京市政府同意，启动华能北京热电厂燃煤应急备用机组，每日置换出天然气200万立方米。

同时，组织地方和电力企业适量压减燃气发电机组用气，每日较12月初压减发电用气800万立方米。合计每日已落实置换天然气使用1000万立方米。

五是充分发挥储备天然气调节作用。保持各大储气库持续满负荷采气，每日采气量接近8000万立方米，同比增长30%以上。

六是优先压减中石油、中石化、中海油企业系统内部炼厂、油田热采、LNG液化厂用气，增加对社会的资源供应；每日适量压减直供化工、甲醇、LNG液化厂、化肥等非居民用气1500万立方米，确保民生用气不受影响。

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