广东省消委会今起诉共享单车企业“小鸣单车” 法院已受理

广东省消委会今天（18日）就“小鸣单车”拖欠消费者押金、资金账户管理不规范等系列问题，对其经营管理方“广州悦骑信息科技有限公司”提起消费民事公益诉讼。广州市中级人民法院目前已受理此案。

据中新社报道，随着共享单车行业发展进入“洗牌期”，中国内地数家共享单车企业被传出经营异常的消息。

广东省消委会称，自今年8月份开始，陆续收到消费者关于小鸣单车押金逾期未退还的投诉，且投诉量迅猛增长。

据不完全统计，广东全省各级消委会受理小鸣单车投诉超过3万件，投诉内容大多针对押金逾期退还的问题。

广东省消委会表示，小鸣单车公司11月份中下旬开始，在处理广东省消委会转办投诉方面出现被动消极。

经过调查，广东省消委会还发现，小鸣单车开设的银行押金账户为一般账户，并非第三方监管的银行专用账户。此外，其收取的消费者押金没有实施银行托管，但并未向社会说明。

广东省消委会向法院提出，判令被告“广州悦骑”立即停止拖延退还消费者押金的行为。

此外，对消费者押金实施专款专用、即租即押、即还即退、第三方监管等措施，并向消费者完整披露；对新注册消费者采用免押金的方式提供服务等。

广东省消委会称，就此提起消费民事公益诉讼，其目的不仅仅局限于解决当下的押金退还问题。

该会更希望通过押金“专款专用”“第三方监管”及“免押金服务”等诉讼请求的提出，以司法判决推动共享单车营销模式“科学化、合理化”，实现行业规范有序、健康长远发展，给消费者提供安全放心的消费体验和无忧的维权保障。

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