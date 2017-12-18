国家发改委：将在京津冀建世界级机场群

中国国家发改委日前发文明确提出要建设京津冀世界级机场群。国家发改委新闻发言人孟玮今天（18日）在北京表示，京津冀世界级机场群与世界一流航空枢纽相比，主要优势可以用“综合保障能力”和“综合交通枢纽”这12个字概括。

据中新社报道，孟玮是在国家发改委今天召开的新闻发布会上，作出上述表示。她说，京津冀世界级机场群，直接服务于京津冀世界级城市群的功能定位和发展要求。

孟玮指出，通过加快北京新机场建设，优化首都机场航线结构，完善首都机场服务功能，显著提升北京地区民航运输保障能力和辐射带动作用。

此外，通过改扩建天津滨海机场，建设中国国际航空物流中心，显著增强天津滨海机场区域枢纽作用；通过改扩建石家庄正定机场，充分发挥正定机场比较优势，显著增强其对周边的集聚辐射作用。

孟玮表示，在此基础上，官方将构建京津冀三省市航空枢纽协作机制，推进三地机场协同运行和联合管理，从而全面提升京津冀民用航空机场的综合保障能力。

孟玮进一步表示，“综合交通枢纽”体现在打造“轨道上的京津冀”。

同时，官方还将通过加强京津冀地区民用运输机场与轨道交通的衔接和融合，加快实现主要机场之间，以及与周边重要城镇和功能区通过轨道交通快速连接。

此外，打造京津冀区域综合交通枢纽，推动空铁联程联运发展，从而全面提升空地一体化发展水平。

孟玮表示，根据规划，北京新机场到2020年建成投入使用，北京“双枢纽”机场与天津机场、石家庄机场实现与轨道交通等有效衔接，初步形成统一管理、差异化发展的格局。

此外，京津冀机场群协同发展水平显著提升，整体服务水平、智能化水平、运营管理力争达到国际先进水平。到2030年，将打造形成分工合作、优势互补、空铁联运、协同发展的世界级机场群。

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