北京前11月住宅销售延续五成降幅，“最糟糕的时候已过去”

2017年12月15日，北京市统计局公布1-11月北京市房地产市场运行情况。数据显示，北京市商品房销售面积为666.7万平方米，同比下降51.6%。其中，住宅销售面积为453.3万平方米，下降43.7%。这与北京市1-10月商品房销售数据基本一致——1-10月商品房销售面积为607.3万平方米，同比下降51.4%。

此外，北京房地产开发企业项目到位资金为5691.9亿元（人民币，下同），同比下降19.4%。其中，贷款为1474亿元，下降20%；自筹资金为1423亿元，下降21.4%；定金及预收款为1962.1亿元，下降8.7%。

据澎湃新闻网的消息，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，从北京房屋销售数据来看，目前持续下跌的曲线已经开始构筑底部，这说明北京房屋销售最糟糕的时候已经过去。实际上，今年11月份开始北京市场成交量就已经有了上升的迹象，这充分说明了房企正从低迷中走出的格局。

与之对应，1-11月北京商品房新开工面积、竣工面积都同比大幅下降。具体看数据，1-11月，北京市商品房新开工面积为2091.9万平方米，同比下降20.3%。其中，住宅新开工面积为1012.3万平方米，下降6.9%；写字楼为334.6万平方米，下降28.1%；商业、非公益用房及其他为745万平方米，下降30.6%。

北京市商品房竣工面积为829.2万平方米，同比下降42.4%。其中，住宅竣工面积为350.7万平方米，下降55.9%；写字楼为206.5万平方米，下降5.1%；商业、非公益用房及其他为272万平方米，下降36.1%。

另一方面，北京市保障性住房施工面积有所增长，截至11月底为4077.2万平方米，同比增长5.1%；占新建商品房施工面积的33.5%，同比提高3.5个百分点。保障性住房销售面积158.9万平方米，下降2.4%；占新建商品房销售面积的23.8%，同比提高12个百分点。

严跃进分析称，从北京房屋新开工的数据看，目前还是明显下跌，预计北京会对在途商品房加快开工进行督促，以使得此类数据未来呈现比较明显的上涨，这也有助于北京未来库存规模的增加。

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