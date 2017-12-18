上海举办香港主题电影展 庆祝香港回归20周年

作为香港特别行政区政府庆祝回归祖国20周年在沪系列活动之一，“风华绝代港片年华”香港主题电影展17日在上海百美汇影城揭幕。

据新华网的消息，沪港两地电影合作与交流源远流长。尤其是2003年《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)签署后，内地电影市场进一步向香港电影业及电影人敞开大门，两地电影合作迈上新台阶。

香港特区政府驻上海经济贸易办事处主任邓仲敏表示，创意产业是香港极具发展潜力的产业之一，而香港电影更充分展示了港人的独特创意，别具魅力，深受海内外欢迎。香港特区政府也一直致力推动电影业的发展，包括鼓励港产片制作、培养人才，拓展观众群及打造“香港电影”品牌。

她说，本次电影展是香港特区政府赠予内地影迷的礼物，希望内地观众通过电影深入认识香港风土人情，同时也希望能培育新一代的香港电影观众群。

自即日起至本月23日，上海百美汇影城及百丽宫影城万象城店将集中上映8部香港经典影片，包括《金枝玉叶》《阮玲玉》《92黑玫瑰对黑玫瑰》《上海之夜》《男人四十》《少林足球》《阿飞正传》《阿郎的故事》等。

电影展期间，香港导演关锦鹏、演员叶童等还将来到内地影迷中间，参与多场沙龙及交流活动。

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