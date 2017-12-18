“佛系”概念网络爆红 中纪委机关报：纠形式官僚主义不可佛系心态

中共中纪委机关报《中国纪检监察报》今天（18日）在头版刊文，批评近日在中国网络上爆红的“佛系”概念。该文指在日常生活中这种“佛系”心态一下无可厚非，也不失为一种豁达，但警告广大中共党员、干部在面对形式主义、官僚主义时，若也以“佛系心态”待之，就会坏了大事。

综合澎湃新闻网、网媒“香港01”等报道，一篇题为“第一批90后已经出家了”的自媒体网文，早前在中国网络热传。文意大概指现在的“90后”处事淡薄，不争不抢、不求输赢。

据报道，所谓“佛系”群体的特征，就是“有也行，没有也行，不争不抢，不求输赢”。由此则引申出多领域的“佛系”状态，比如，“佛系恋爱”“佛系考研”“佛系游戏”等。

所谓的“佛系青年”则看起来对一切都不在乎，不以物喜不以己悲，一切随缘。但也有人批评“佛系青年”不拼搏、不奋进，甚至提早过上了老年人的生活，在“颐养天年”的状态中“过一天算一天”。

《中国纪检监察报》今天则发表题为“‘佛系心态’要不得”的文章中指出，在日常生活中这种“佛系”心态一下无可厚非，也不失为一种豁达；但广大中共党员、干部在面对形式主义、官僚主义时，也以“佛系心态”待之，就会坏了大事。

该文章回顾“四风”的滋长历程，便是从视而不见、见怪不怪、不敢批评、不作斗争，最终随波逐流、与之同化，直至愈演愈烈、身不由己。

文章强调说，“邪恶能胜利的唯一理由，就是善良的人们无所作为。”

文章指出，形式主义、官僚主义这些年之所以屡禁不止，概因“佛系心态”过深。文章举例称，比如有的人遇到矛盾，以微笑与沉默待之绕道而行，有的上下级干部大兴形式主义、不该为却为之。

此外，中共一些党组织在自我批评、相互批评时也相互忌讳、不敢点名道姓。有的领导干部说归说、做归做，毛病却一样不改。

文章总结说，作风建设是破立并举、扶正祛邪的过程，立什么，破什么，需要把自己摆进去。

文末引用鲁迅所言，“都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声。有一分热，发一分光”。

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