美学者预测2018年恐爆发世界大战地区 台湾列第二

肯塔基大学派特森外交与国际商业学院高级讲师法利（Robert Farley）上周五（15日）发表“2018年最有可能爆发第三次世界大战的五个地方”文章，预测最可能爆发战争的地方依序为朝鲜、台湾、乌克兰、北约的南方同盟，以及波斯湾。

据自由时报电子报今天（18日）报道，法利的文章发表于在国际事务杂志《国家利益》（The National Interest）网站。

该文章指出，朝鲜无疑是现在世界面临最严重的外交危机。朝鲜不断发展核武，加上特朗普政府在外交这部分缺乏经验，使得问题加剧。

此外，美国和朝鲜都想先发制人；特朗普政府想趁朝鲜发射导弹前，摧毁对方的通讯与军事设施，但其实朝鲜的想法也是如此。不过，这种状况很危险，只要有一方误判，先做出攻击，很可能导致战争，甚至可能卷入日本和中国。

台湾在明年最有可能爆发战争的地方则排名第二。文中提到，中国大陆增加各边界的军事活动，美国谴责大陆的军事扩张，也宣布将售大量武器给台湾。

不过，特朗普政府又因朝鲜问题，需要大陆的支持，希望大陆能够对朝鲜祭出更严厉的制裁。这让美国的立场相当矛盾，使得外交关系的不确定性增加，并可能会导致大陆、台湾的冲突加剧。

另一方面，乌克兰的局势依然很紧张。基辅与莫斯科撑腰的民兵不时爆发冲突，使得当地战火持续。

该冲突或许会以几种方式爆发，乌克兰政府崩溃在理论上虽对莫斯科有利，但却可能爆发剧烈冲突，让普京政府，占领更多区域。旧政府垮台则可能使右翼强硬派掌权，为东部省分的冲突火上加油。

此外，俄罗斯对乌克兰军是入侵，也可能增加欧洲与美国对莫斯科的冲突。

北约南方同盟的情势也很紧张。美国和土耳其之间的关系在过去一年里几乎崩溃。

土耳其会与欧盟、美国有隔阂，主要是因土耳其向俄罗斯采购新式武器，这可能是区域均势出现重大转变的前兆。

可以确定的是，不管是土耳其，俄罗斯还是美国，都不认为战争是解决外交现状的合理方式。不过，土耳其外交方向相当重要，会影响叙利亚、伊拉克、伊朗等中东地区的冲突，可能在边界引发意外的涟漪效应，也连带影响到南欧国家对北约承诺的看法，而使美俄产生误判。

最后是波斯湾。中东地区的冲突几乎必然隐含强权冲突的种子，随着叙利亚内战结束，焦点转移到伊朗与沙特阿拉伯的对峙上。

沙特阿拉伯认为，德黑兰处处与它作对。伊朗则不断扩大对伊拉克、叙利亚等国的影响力。

由于特朗普政府也将矛头转向伊朗，这可能让沙特阿拉伯自信满满。利雅德展现要组建外交与军事同盟，来对付伊朗，甚至以色列。

随着俄罗斯在中东地区的地位重新抬头，之后的巨大冲突是可想而知的。

法利在文末作出结论，指世界目前处在危险的边缘，特朗普政府的外交政策只会增加危险，造成各地不确定性增加。虽然不能肯定地说，特朗普政府一定会让其他国家发生冲突，但确实增加了发生冲突的机率。如果特朗普的外交团队可以找到更好的外交政策，就能缓解这些危机所带来的威胁。

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