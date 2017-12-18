台卫福部禁止同志回转治疗 护家盟陈情抗议

针对台湾卫福部准备禁止同志回转治疗，护家盟与民间团体今天下午3点赴卫福部陈情抗议，请卫福部长陈时中接受陈情抗议书，并悬崖勒马。护家盟秘书长张守一表示，许多学生因为自己喜欢同性感到迷惘，但台湾的求助管道不多，同志咨询热线大多鼓吹学生做自己，承认自己的同志我倾向，绝非家长及社会所乐见，主张卫福部应开放专业医疗管道，让感到迷惘的同志能获得辅导。

据台湾联合新闻网的消息，卫福部拟将“性倾向扭转（回转）治疗”纳入不得执行之医疗行为，若未来有医师违规，可依医师法最高处50万台币（约22000新元）罚锾，得并处停业或废执业执照，情节重大得废医师证书。卫福部于草案公告中指出，“台湾精神医学会说明，性倾向乃是与生俱来的，现代医学已不再视同性性倾向和性行为是病态。目前并没有明确的科学证据能证明性倾向可以被改变。”。

然而此举引起护家盟等团体不满，张守一指出，年轻人发现自己是同志时，在台湾只有同志咨询热线，但对于辅导内容家长并不认同，联盟认为，关于孩子是否是同志，仍需要仰赖专业辅导，不是光靠咨询热线就能定断。让同志接受性倾向扭转治疗，攸关人权、家长权，也关乎医疗伦理，卫福部不该强行禁止，否则违反宪法及行政程序法，社会仍有争议时就该招开公听会。

张守一说，国外有许多成功的辅导案例，原本怀疑自己的同志身分，经专业治疗后认同自己是非同志。他认为，台湾应该对自己的性別存有疑虑的人提供医疗协助，例如成立国家健康研究院，由专家学者针对相关议题进行研究，并且提供健保，享有心理谘商师、精神科医师等各方资源协助。

伴侣盟秘书长简至洁表示，透过医疗治疗及谘商辅导等手段，去改变一个人的性向是极不人道的行为，会使同志的身心及生活受很大的压迫。她指出，国外有精神科学会也提出透过医疗方式改变性向是不当的，但更令人忧心的是，卫福部的法令只规范到医师部分，尚未规范到谘商辅导领域，许多家长为了扭转孩子性向，将他们被送到教会灵性辅导，甚至被迫喝庙宇的符水。

简至洁认为，要求同性恋改变性向，大多都是家长单方面的想法，孩子并不愿意。卫福部禁止同志回转治疗，认定医疗不可能改变性向，某种程度上具有宣示性意义。据她所知，许多精神科医师也都有共识，在面对这类案例时会先劝告家长，接受孩子的性倾向，而不是一味地要求孩子做治疗。

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