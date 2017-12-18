一家赴台自由行后 陆客列七大负评

有中国大陆网民近日在天涯论坛发表他今年4月到访台湾后的感想。该网民全家访台自由行主要去了高雄、台中和台北，高雄进、台北出，但他最后的结论只有四个字“不过如此”，并列了七个原因。

据联合新闻网今天（18日）报道，该陆客访台列七大负评。第一、城市建设落后，高雄和台中的大楼寥寥无几，台北则是和大陆二线城市差不多，感觉还没有大连发达。

第二、高物价，无论吃饭或购物，普遍给人的感觉是物价比北京高10%左右，除了“便当相对便宜”。

第三、支付落后，大部分的店家都无法使用微信和支付宝，一些蛋糕店连卡都刷不了。他们四个人带了3万多元（新台币，1300多新元），以为很多地方能刷卡，结果玩到第六天，钱就花光了。

第四、很多人都说台湾夜市小吃好吃，但他认为，“好吃的东西太少了”。他们去了六个夜市，包括逢甲和士林，发现好吃的真的不多。此外，每个地方感觉卖的都一样，但香肠和莲雾还不错。

第五、他发现台湾路边有很多垃圾桶，校园里和捷运站也很多。也有分可回收及不可回收，但看了一下，发现里头丢的垃圾都差不多，大家还是乱扔。垃圾分类应该是像日本学的，但只学了个表面而已。

第六、感觉人民过得很辛苦。他们在台北坐捷运遇到一个大叔在车厢里讲电话，讲得好大声说“我现在连电话费都快要缴不起了，你们是不是希望我现在就去死啊！”

第七、政治环境不稳定。打开电视，基本上各频道都是各种政党互喷。

对此，有不少大陆网民看了也纷纷在底下回应表示认同，并指很多日本人到台湾玩，对台湾夜市的评价就是肮脏，根本不想去。此外，东西贵又难吃没特色；像自拍棒、手机壳之类的，超级贵，是大陆两倍的价格，“一个好一点的自拍棒999新台币，我也是醉了。”

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