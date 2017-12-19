特朗普国安报告：依《台湾关系法》强化与台湾链接

特朗普政府今天发表的首份国家安全战略报告中表示，美国会根据美国的“一个中国”政策与台湾维持强劲的链接，其中包括《台湾关系法》之下的承诺以提供台湾合法的防卫需求以吓阻胁迫。

据台湾自由时报的消息，根据白宫所发布的国家安全战略报告中显示，台湾在美国的印太战略中的角色，被列为美国的优先要务的“军事与安全”行动。报告指出，特朗普特別提到《台湾关系法》，以及重申对台军售的承诺，相较过去美国在报告中经常提到基于《美中三公报》与《台湾关系法》的“一中政策”，特朗普只使用“我们的一中政策”作为处理，这也是特朗普上任后与中国国家主席通话时的用语。

美国总统特朗普也在演说时表示，这分报告是依据现实主义的原则以应对一个全新的竞争世代。美国还在参赛，而且一定会赢。

这分长达67页的报告指出，“中国与俄国在挑战美国的权力、影响力和利益，企图侵蚀美国的安全与繁荣。”中俄决意要让经济更不自由、更不公平，要增强军力，控制资讯与数据以压制自己的社会并扩增影响力。

在防止大规模杀伤性武器方面，报告说，中俄正在发展先进的武器和能力，足以威胁美国的关键基础设施以及美国的指挥管制架构。不过报告表示，美国针对朝鲜与伊朗在部署防卫本土的导弹防御系统，美国无意借此破坏战略稳定或扰乱与中俄长期以来的战略关系。

在提到保护涉及美国国安的创新产业基础时，报告指控中国这个竞争对手每年从美国偷窃价值千百亿的智慧财产，窃取科技所有权和初期创意让竞争者得以与一个创新自由的社会进行不公平的竞争。多年下来，透过网路经济战和其它恶意活动，对手得以使用成熟的手段来弱化美国的企业与经济。有些中方代表以合法转移和关系取得弥补其落差的能力，侵蚀了美国长期的竞争优势。

在谈到以实力维护和平时，这份报告说，历史演进是不断的权力竞逐，目前有三大挑战阵营：由中俄代表的修正主义强权；由伊朗和朝鲜所代表的流氓国家；以及由伊斯兰圣战恐怖组织所代表的跨国界威胁。这三者正在积极地与美国及其盟邦与朋友竞争。

报告说，中俄想塑造一个与美国价值及利益对立的世界。中国想要取代美国在印太地区的地位，想要扩张国企为驱动力的经济模式，并在对其有利的情况下重塑区域秩序。数十年来，美国对中政策是基于支持中国和平崛起并集成到二战后建立的世界体系有助于中国的自由化。“与我们的期望相反，中国以牺牲它国的主权以扩张其权力”。

这份报告说，中国以前所未有的规模在收集和滥用数据以散布其独裁体制，包括中国式的贪污和侦察。中国正在建立紧随美国之后，全球最有能力，最有钱的军队，部分中国军事及经济现代化的扩张是由于中国有取得美国创新经济的管道，其中包括美国世界级的大学。中俄都在部署阻绝美军在危机时介入的军事能力，在挑战美国的地缘政治优势，并企图以对其有利的方式改变世界秩序。美国必须准备好来应付这样的竞争。

免费试阅14天