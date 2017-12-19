沈阳警方侦破特大非法传销案 查扣涉案现金3.64亿

据沈阳公安局官方微信“平安沈阳”消息，近日，沈阳警方经连续攻坚，成功侦破了一起涉及25个省市的特大传销案件。截至目前，警方共刑事拘留犯罪嫌疑人24人，查扣涉案现金3.64亿元人民币以及电脑、账本等多种涉案物品，扣押机动车12辆，查封房产五套，一举打掉了这个以孟某(男，61岁，河北沧州市人)为首的犯罪集团。

中新网的报道称，2017年9月15日，沈阳警方在工作中发现一个实施非法传销活动的违法犯罪线索。经初查，发现该犯罪集团涉及人员众多，仅在今年9、10月份就发展人员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区，据初步统计涉案金额达6亿元人民币。

报道表示，该犯罪集团实施非法传销活动，对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大潜在威胁。针对这一情况，在副市长、市局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下，沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个警种和部门抽调精干警力成立联合专案组，全力开展案件侦破工作。

经查，犯罪嫌疑人孟某等人编造谎言，骗取群众信任，吸收群众参与，实施传销犯罪活动。该团伙通过每人缴纳会费3900元取得入会资格，届时每年可获得不低于15万的收益。同时，每名会员发展一新入会人员，即可获得奖金数百元。

在前期大量工作的基础上，专案组组织精干警力兵分四路，分别于沈阳市、铁岭市、杭州市、沧州市四地同步开展侦查工作，全面摸清了该犯罪集团的组织架构，查清了违法犯罪事实。12月3日，在杨建军副市长的指挥下，专案组周密部署，调集200余名警力，成立31个抓捕小组，开展集中收网行动，并一举成功将孟某、朱某莉、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

目前，包括主犯孟某在内的24名犯罪嫌疑人因涉嫌非法传销罪被警方依法刑事拘留，此案还在进一步审理中。

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