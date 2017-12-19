北京已连续56天无降水 年底前降雨雪可能性较低

最近的北京北风频繁，有风无水，南郊观象台已经持续56天无有效降水。从目前的预报来看，年底前京城降下雨雪的可能性仍较低。

据北京日报的消息，昨天早晨，南郊观象台最低气温仅-5.3℃，天晴北风吹，京城气温升得还算快，11时南郊观象台气温升至5.4℃，城区大部分地区气温也在4℃至6℃之间。

数据显示，从10月23日以来，南郊观象台已经连续56天没有有效降水，也就是说，北京已经有56天没有下过雨或雪了。而从目前的预报来看，本月底之前想要看见雨雪的可能性仍然不大。

中国气象局公共气象服务中心气象服务副首席信欣介绍，雨雪要符合一定的条件才会出现，其中，温度是决定降水形态的外在条件，而水汽是降水的物质基础，空气的上下运动是动力条件。

据中国国家气候中心统计，11月以来，华北地区平均降水量为2.1毫米，较常年同期数据15.3毫米严重偏少，达到2011年以来的同期最低值。其中北京、天津、河北等地更是严重偏少。

不过信欣表示，这并不能代表不正常，从多年平均值来看，北京初雪的日期是11月29日，但历史上，2009年至2010年冬季，北京初雪出现在2009年11月1日，而紧随其后的2010年至2011年冬季，北京初雪却出现在了2011年2月10日，为气象观测史上最晚纪录。事实也证明，北京近10年初雪日期的早晚呈现波动加剧的特征，表现很不稳定。

据了解，华北相较于东北，想要有明显的降雪难度比较大。华北要想有明显降雪，一种情形是东北地区有一个冷高压，华北一带有低压出现，高低压的形状和位置还要配合好，从而形成东风回流，把渤海、黄海水汽输入到华北地区聚合、抬升。另一个情形就是，西南气流足够强劲，不远万里把孟加拉湾的水汽输送到华北，最终形成降雪。

比如2013年11月6日至7日北京的那场强度较大的初雪，强盛的西南风为水汽提供了直通京城的“高速公路”，暖湿气流最远直冲到内蒙古，同时还出现了打雷下雪的情况，“声势”非常浩大。信欣表示，像这样充足的水汽在华北地区来说是非常罕见的。

从目前的预报来看，一直到本月底，京城出现雨雪的希望不大。另外，最近风干物燥，出门要注意防风、防高空坠物，同时风寒效应明显，要注意添衣保暖。

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