中国央企集团层面公司制改制方案全部批复

中国国务院国资委日前透露，今年以来国企改革重点难点问题陆续取得突破，其中公司制改制全面提速，中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕，各省级国资委出资企业改制面达到95.8%。

据人民日报的消息，国资委有关负责同志介绍，企业分类改革扎实推进，目前中央企业集团层面和31家省级国资委出资企业功能界定与分类工作已经完成，分类改革、分类考核、分类监管等工作逐步深化，中央企业子企业层面功能界定与分类工作正在有序开展。

董事会建设加快推进，截至目前，87家中央企业建立了董事会，其中83家外部董事占多数，二级子公司的国有独资、全资企业中近一半建立了董事会；各省级国资委出资企业中有92%已建立董事会。

混合所有制改革稳妥实施。中央企业中已开展混合所有制改革的企业户数占比68.9%，10户开展员工持股试点的中央企业子企业已完成员工出资入股和工商登记；21个省(市)126户企业开展了员工持股试点。

重组整合有序推进，布局结构不断优化。十八大以来共完成18组34家中央企业重组，国资委监管的中央企业由116家调整至98家；各省级国资委出资企业开展了171组重组整合。

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