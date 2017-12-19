台护家盟秘书长张守一：同婚释宪违宪

台湾时代力量立委黄国昌，因为支持同性婚姻，被安定力量发起罢免，最后赞成票数没过门槛，保住立委席位。台湾护家盟秘书长张守一昨晚在政论节目中表示，大法官748号释宪（同婚释宪），既是违背行政程序法也是违宪的。

据台湾自由时报的消息，张守一于公视《有话好说》节目中，被主持人问到既然大法官已经释宪，又如何要立法委员违背释宪内容？张守一则回应大法官释宪违宪。主持人闻言不解地问道，“大法官如何违宪呢？”张守一说，宪法111条已经讲了，当一个法律没有被列举的时候，要由台立法院仲裁，而不是给大法官解释。

张守一指出，过去的所有的释宪都是先有一个法，例如重婚的法或是一个什么法，然后针对这个去释宪，“从来不会针对一个族群是没有法给他，却是把別的法去说你这个法是错的。”主持人询问，所以目前还要再申请释宪？张守一回应，“没有错，我们现在是已经进行行政诉讼了。”

此时在一旁的社民党发言人苗博雅反驳，张守一对法律的论述，是她学法律以来第一次听到。苗博雅强调，司法院大法官针对特殊族群需求，没有法律去满足它的释宪早就有前例，就是特定基督教派认为拿武器是违背他的信仰，因此不愿意入伍服役，结果违反兵役法被抓去关，大法官对此释宪应该不要逼迫特殊宗教信仰的人去拿武器。

对于同婚释宪，苗博雅表示，大法官释宪当然有针对的法条，就是《民法》，因为《民法》没有给同性的两人成立婚姻契约的机会。张守一不解地反问，“现在《民法》很清楚是一夫一妻吧？是一个男女夫妻，不是针对两个同性之间，没有这个法。”苗博雅闻言直回，“所以司法院大法官才说这样子违宪。”

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