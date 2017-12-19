辽宁100个县（市、区）监察委员会全部组建并挂牌运行

中国辽宁省100个县（市、区）监察委员会全部组建并挂牌运行，标志着辽宁省深化监察体制改革试点工作取得了阶段性成果。

据中央纪委监察部网站的消息，中国推开国家监察体制改革试点工作动员部署电视电话会议召开后，辽宁省深化监察体制改革试点工作全面启动。省委对监察体制改革试点工作高度重视，多次召开会议明确要求紧盯节点，倒排工期，逐项落实，确保改革与人大换届工作紧密衔接，确保明年1月底，省、市、县监察委员会全部组建挂牌，转隶人员全部到位，案件线索全部移交。省纪委周密组织实施，各部门密切配合，针对全省首批成立监委地区丹东和沈阳两市，省里专门派出了由省纪委、省人大、省编办、省委组织部、省检察院等五个部门组成的指导组，现场办公指导，帮助当地解决疑难问题，把准方向，指导工作。

全省各市也成立了由市委书记亲自挂帅的改革试点工作小组，倒排时间表，一天一碰头，一天一调度，一天一汇总，督促各县（市、区）扎实有序开展工作，确保试点任务高效推进。按照施工路线图，全省各县（市、区）党委书记当好“施工队长”，纪委和有关单位抓好组织实施，紧密配合，连续奋战，于12月中旬，全省100个县（市、区）全部如期完成编制划转、机构设置、人员转隶、人大选举监委主任、任命监委组成人员、挂牌揭牌等各项工作。

目前，省纪委积极研究和建立工作运行和衔接机制，加强内部流程再造，做好纪法、法法衔接工作，确保纪检监察工作深度融合，确保纪委监委与司法执法机关协作配合顺畅。全省14市监察委员会组建工作也正在紧张有序进行。据悉，省监察委员会将于1月下旬正式组建。届时，省、市、县监察委员会同党的纪律检查机关合署办公，构建集中统一、权威高效的监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

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