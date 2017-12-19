台国防部宣布放弃军事训练役男下部队措施

今年初，台湾国防部宣布四个月常备兵役入伍结训后的军事训练役男，也要抽签分发到本、外岛去“下部队”，甚至参加年度联勇操演、汉光演习，但实验一年后，国防部改弦易辙，宣布明年起恢复只在新训中心与各兵科学校实施基本入伍及专长的军事训练。

据台湾联合新闻网的消息，对于不再“下部队”的役男，国防部仍表示，将结合年度重大操演期程，安排役男观摩战、演训实况，汲取部队实兵、实弹演训经验。而部分役男抽签至外岛，可充实外岛部队人力。而明年上半年国防部依役政署征集役男人数约4万员，排定接训员额；下半年役政署依国防部最大接训容量约6万员征集役男入营，可达到约10万员。

国防部上午举行例行记者会，说明2018年常备兵役军事训练接训班队调整规划。国防部训次室军事训练处处长董绍明上校表示，今年“常备兵役军事训练”第二阶段分发本、外岛常备部队执行11周部队训练，经试行一年，“确实可使役男增加部队实务经验”。

他进一步说，为了更加强化役男中阶专长训练成效，国防部于明年订定台军2018年常备兵役军事训练接训班队调整规划，以强化役男部队实务训练，提升后备动员基础战力。

调整规划上，董绍明表示，“常备兵役军事训练”四个月的训练期程不变，仍区分五周“入伍训练”及11周“专长训练”等两个阶段，调整由兵监、干训班等一般部队接训，并采一般专长“整梯整训”及中级专长“兵监施训”两种方式实施。

在一般专长“整梯整训”方面，国防部表示一入伍及专长训练在同一个新训旅或干训班，依后备部队动员“一般专长”项目施训，置重点于“实弹射击、战斗教练、战术行军及野营训练”等课程。

中级专长“兵监施训”方面，五周入伍完训后，抽签分发至三军兵监训练指挥部、中心等单位，实施“战车、砲兵、化学、工兵、通信”等11周中级专长训练，以满足后备动员编管中级专长需求人数。

至于暑期分阶段军事训练方面，国防部表示，役男将维持原两年各八周训练，2017年已完训第一阶段八周训期役男，2018年第二阶段依入伍完训抽签结果，分发各部队施训，2018年分阶段训员均采“整梯整训”方式实施。

国防部表示，军事训练役一般专长“整梯整训”由陆军新训旅等20个单位接训，年容训量为7万8590员；中级专长“兵监施训”由三军兵监训练指挥部、中心等12个单位施训，年容训量计2万3800员，年度总容训量合计10万2,390员。

国防部说，此案作法已邀集役政署协商，因台湾学制造成役男集中于下半年入伍，规划明年上半年国防部依役政署征集役男人数（约4万员），排定接训员额；下半年役政署依国防部最大接训容量（约6万员）征集役男入营，可达到约10万员役男征集的需求。

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