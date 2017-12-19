港区人大代表选举结果揭晓 陈智思成票王　

新一届香港特別行政區（简称港区）人大代表出炉。今届有49名候选人，1796名选举会议成员以全票制选出当选的36人。

据香港明报的消息，港行政会议召集人陈智思以1693票成为票王，立法会议员田北辰和政制及内地事务局前局长谭志源，亦分別以1543票及1580票当选。前政协刘梦熊及有泛民背景的王凯峰则落败，分別只有257票及155票。

当选名单（按名字顺序）：

1. 王庭聪（1663票）

2. 王敏刚（1275票）

3. 田北辰（1543票）

4. 朱叶玉如（1473票）

5. 李引泉

6. 李君豪

7. 李应生

8. 吴秋北

9. 吴亮星

10. 林顺潮

11. 林龙安

12. 胡晓明

13. 洪为民

14. 姚祖辉

15. 马逢国

16. 马豪辉

17. 陈亨利

18. 陈勇

19. 陈振彬

20. 陈曼琪

21. 陈智思

22. 张俊勇

23. 黄友嘉

24. 黄玉山

25. 叶国谦

26. 雷添良

27. 廖长江

28. 郑耀棠

29. 蔡素玉

30. 蔡毅

31. 霍震寰

32. 卢瑞安

33. 邝美云

34. 颜宝铃

35. 谭志源

36. 谭耀宗

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