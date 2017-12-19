除了王炳忠 台新党其他三位党工也遭带走

除了王炳忠、台湾新党新思维中心主任侯汉廷、宣传部副主任林明正及新闻秘书陈斯俊今天上午也遭调查局搜索并带回讯问。新党上午举行记者会，批评民进党的所作所为。

据台湾联合新闻网的消息，新党副主席李胜峰表示，这四个年轻人都是新党党工。其中王炳忠、侯汉廷、林明正更是公开反台独，谈统促统的言论，全台皆知，犯了什么法？但民进党已涉及《国家安全法》，以替对岸收集情报交付为由搜索拘提，是“官逼民反，民就必反”，誓言明年底要以选票推翻执政党。

李胜峰指出，今天这四位是被以证人身份搜索，甚至被带走统派青年组织图，不知有没有违反台湾的法律。李胜峰也指出，指挥办案的台北地检署检察官林俊廷是“专门处理”统派的官员。

台湾自由时报的报道称，李胜峰在记者会上也出示数张传票，表示检调发出两张传票，要人同时间到调查局与地检署两处，都是以证人身分传唤，若不到就要拘提，但上午8时30分传人，6时就来抓人，且还把统派青年组织图带走，请问有何证据可以如此？

同时，新党青年团长杨世光说道，为何台湾多元的声音不见了？台湾还有人权、民主、多元言论吗？民进党经济发展无能，却打击多元发展管道，“楚虽三户、亡秦必楚”，新党明年底要以选票推翻民进党。

当媒体问是否与共谍案主角周泓旭有关，李胜峰补充，他真的没在新党看过周，也不清楚党籍同仁与周有无交情，民进党要怎么说随便他，这是欲加之罪、何患无辞。

王炳忠委任陈律师指出，她从没听过一个时间内有两张传票，对此他们提出严正抗议，且她上午9时10分到王的住处，却等到9时50分检调才开门，她一直敲门都没用。她表示，如此以国安为由妨碍律师行使权利，如同是“司法已死”。

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