特朗普提《台湾关系法》 陆学者：逼北京让步

美国总统特朗普在国安战略报告中提及《台湾关系法》。中国大陆学者认为，这暗示美国将继续对台军售，作为逼中国在其他领域对美让步的杠杆，但特朗普在这方面不至于有“大动作”。

据台湾联合新闻网的消息，特朗普近日发表就任以来首份美国国家安全战略报告。其中提到，美国将依“我们的一个中国政策”维持与台湾的坚实关系，包括美方依《台湾关系法》满足台湾合理防卫需求并吓阻压迫的承诺。

中国国际问题研究院研究员郭宪纲表示，上述内容与美国过去在台湾议题上的表态“基本一致”。美方“一中”政策不会承认台湾独立，又要关心并保证台湾安全，如此表述隐含美国还会向台湾出售武器。

郭宪纲说，台湾议题一向是美国和中国打交道的杠杆，在国安报告中这么说，“无非是拿这个来压中国在其他领域向美国做出让步”。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘表示，美国国安报告涉台内容欠缺新意。中国官方从未直接批评特朗普，但只要特朗普在台湾议题上说与中国基本立场对立的话，北京一定坚定回击。因此，特朗普在台湾议题上可能有“小动作”，但不至于有“大动作”。

时殷弘指出，所谓“小动作”包括军售和美台军舰短期互访，但美国军舰不会常驻台湾港口。

中国驻美公使李克新12月稍早恫吓，美国军舰抵高雄港就是“解放军武力统一台湾之时”。时殷弘指此话说得“有点过头”。他认为，美舰短期访台不会引发“武统”；假使美国军舰常驻高雄并宣告保护台湾安全，才接近启动中国《反分裂国家法》的条件。

此外，特朗普在这份报告中点名，中国和俄罗斯都是“意图破坏现状的强权”，一心想动摇美国的利益。

时殷弘说，特朗普表明美中关系是竞争敌对为主，与冷战结束后历届美国总统相比，特朗普对北京态度“粗暴而且简单化”。但特朗普态度时常反覆，国安报告中又缺乏应对战略，所以中国政府不会很理睬。

郭宪纲表示，将中国视为竞争对手，是美国这些年一贯主张。这份报告是美国国会、军方和安全部门等各种力量和总统妥协的产物，其中也提到要和中国合作，因此外界不必过度解读。

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