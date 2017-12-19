河北紧急拨付46.5亿气代煤电代煤资金 用于农村取暖补助

12月18日，中国河北省政府紧急拨付省级财政补助资金46.5亿元（人民币，下同），专项用于农村气代煤电代煤取暖设备补助和运行费用补贴，保障群众温暖过冬。

据澎湃新闻网的消息，冬季供暖事关千家万户冷暖，是当前第一位的民生工作。河北省认真贯彻落实中共中央、国务院部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，把保供暖摆在重要位置，切实加强协调调度，拓宽筹集渠道，加强资金统筹，扎实做好冬季供暖工作，努力不让一户群众挨冻。

据了解，此次下达的2018年省级大气污染防治专项资金（农村气代煤电代煤）共46.5亿元，加上已预拨下达的26.98亿元，由省级财政承担的73.48亿元资金已全部拨付到位，全省253.6万户农村气代煤电代煤用户受益。

河北省财政厅发出通知，要求各市县财政部门进一步提高政治站位，认真执行财政补贴政策，加快资金支出进度，确保气代煤电代煤补助资金及时足额拨付到位，特别是对于符合拨付条件的农户运行补贴资金，力争在12月底前将省级补助资金拨付给农户或县（市、区）政府指定的账户，坚决杜绝因补贴资金不到位、拨付不及时等原因影响广大群众正常取暖等问题，为人民群众温暖过冬提供有力的资金保障。



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