中国驻美大使馆：美国安战略报告自相矛盾且与双方努力背道而驰

美国政府今天发表的《国家安全战略报告》里称，美国会根据美国政府的“一个中国”政策与台湾维持强劲的链接；对此中国驻美大使馆回应，美国把中国放在对立面，是自相矛盾，且与双方的努力背道而驰。

据中国驻美大使馆网站的消息，中国驻美大使馆表示，中国发展的根本目的是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋和平与发展。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。

中美作为最大的发展中国家和发达国家，对维护世界和平与稳定、促进经济繁荣与发展担负特殊责任。中美如何看待彼此，如何定义两国关系，不仅涉及两国人民的利益，也关乎国际社会福祉。美方一方面宣称“要同中国发展伙伴关系”，一方面把中国放在对立面，是自相矛盾的，不仅不符合中美两国利益交融，相互依存的现实，与双方在双边和国际领域开展合作的努力也背道而驰。

中国驻美大使馆称，中美合作则共赢，对抗必双输，这是不以人的意志为转移的客观事实和必然趋势。中方愿意在相互尊重基础上，与包括美国在内的世界各国和平共处，美方也应适应和接受中国的发展。希望美方摒弃零和博弈的陈旧思维，同中方相向而行，求同存异，合作共赢，共同实现人类共同繁荣与进步。

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