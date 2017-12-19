大陆军机频扰台 台国防部：战机该挂弹就会挂弹

中国大陆军机频繁飞出第一岛链进行远海长训，有时还挂弹飞行。台湾国防部今天（19日）表示，台军战机该挂弹一定会挂弹，而且军方也在收集共机相关资讯，都是未来因应作战非常重要资料。

大陆运8远干机昨天续行远海长航，穿越巴士海峡飞往西太平洋，经宫古水道后飞返驻地。结合台湾国防部和日本防卫省公布的资料，这是大陆军机在中共19大后，第9度扰台。大陆军机还透过官方微博“空军发布”贴出军机挂弹的照片。

台湾联合报报道指，台国防部发言人陈中吉今天在例行记者会表示，台湾军方依照相关战备训练规定，该怎么做就怎么做，这些是既定的标准作业程序，飞机该挂弹一定会挂弹，除了空中，包含还有地面、海上，三军部队对周边海空情状况，能早期预警、全程掌握，适时发布讯息。

对于大陆军机密集远海长训是不是侦搜台湾周边资讯，陈中吉说，他的回答是“反之亦然”，大陆军机出海长训，让台军做战备训练，相同地台军也在收集相关资讯，例如大陆军机有没有挂弹、飞航区域、飞航路线等等，都是未来因应作战非常重要资讯。

陈中吉表示，大陆文攻武吓、造成恐慌，这是大陆希望达到最低成本效益企图，因此国防部适时提供资讯让民众了解，台军有能力掌握状况，不希望让几张照片或照片自乱阵脚。

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