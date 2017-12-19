港区人代选举揭晓 谭耀宗盛传跻身人大常委

香港特别行政区（简称港区）人大代表选举今早选出新一届36名代表，盛传接替范徐丽泰担任人大常委的谭耀宗当选。对于自己的票数只排第19，谭表示票数并不重要，并感恩能当选。同时，他指人大常委是另一层次，未来有其他工作会考虑。

另外，据香港明报的消息，非建制的高教界王凯峰以155票，在49名候选人中排尾二，他称对结果没特別惊喜，又指对于非建制派未能跻身人大代表感到无力。

报道称，来港出席选举会议的中国全国人大副委员长王晨表示，选举在共同努力下有序进行、圆满成功。他又说，选举会议主席团和成员以作为国家主人翁姿态，珍视参与国家事务的民主权利，心系国家根本利益和香港同胞福祉，积极参与选举工作。

王晨相信当选人一定秉承爱国爱港光荣传统，拥护并模范地按宪法和基本法办事，拥护一国两制，效忠中华人民共和国及香港特別行政区。他期望新一届人代身体力行支持特首和政府有效施政，团结各界、关心青年，以及推动香港与内地交流合作。

按选举办法，选举产生港区人大代表后由主席团呈报资格审查委员会，再由人大常委会确认资格并公布。获确认的当选人会在明年召开的第十三届全国人大第一次会议履行职责。

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