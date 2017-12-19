《自然》发布2017十大科学人物 “中国量子之父”潘建伟入选

“在中国，人们称他‘量子之父’。”这是英国《自然》杂志18日发布的2017年全球十大科学人物榜单中，对入选的中国科学家潘建伟的第一句介绍。

新华社的报道指出，《自然》杂志是全球科学界公认的权威刊物。在这份榜单上，“入选人士都是过去一年里在全球科学界最具影响力或者说具重要性的人物。”《自然》新闻特写代理主编布伦丹·马赫说道。

依托中国发射的“墨子号”量子科学实验卫星，潘建伟团队2017年实现多项世界领先的量子通信技术突破，如在国际上首次成功实现从卫星到地面的量子密钥分发和从地面到卫星的量子隐形传态，连通北京和维也纳的量子保密视频通话则标志着世界首次洲际量子通信成功实现。

潘建伟简介：

－现任中国科学技术大学副校长、教授。九三学社中央常务委员会委员

－1992年毕业于中国科学技术大学近代物理系

－1995年获中国科学技术大学理论物理硕士学位

－1999年获奥地利因斯布鲁克大学实验物理博士学位

－2011年当选为中国科学院院士

除此之外，十大科学人物中还有一位华人科学家——美国布罗德研究所的刘如谦。香港01的报道称，这位44岁台裔生物学家带领的研究团队致力于CRISPR基因改造工具，相关技术未来可能会带来全新疗法，拯救生命。

免费试阅14天