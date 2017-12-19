丹江口水库“南水”入京达30亿方 北京直接受益人口超千万

中国南水北调中线一期工程于2014年12月27日通水进北京。截至19日上午8时41分，北京累计接收丹江口水库来水达到30亿立方米，水质始终稳定在地表水环境质量标准II类以上，全市直接受益人口超过1100万。

据新华社的消息，北京市南水北调办介绍，江水进京后，北京年均从丹江口水库调水10.5亿立方米，部分水厂实现本地水、外调水双水源供水，保障了城市供水安全。在节约用水提高用水效率前提下，北京优先保障居民生活用水，并利用调蓄工程向水库和应急水源地存水，增加首都水资源战略储备，同时适时向城区重点河湖补水，恢复生态。

据悉，30亿立方米的进京江水中，有20.2亿立方米用于自来水厂供水，约占入京水量七成，有7.4亿立方米存入大中型水库和应急水源地，其余用于替代密云水库补入中心城区河湖。目前北京接纳“南水”的水厂共八座，日均取用南水220多万立方米，南水北调供水范围基本覆盖中心城区及大兴、门头沟、昌平、通州等部分区域。

北京市南水北调办主任孙国升认为，30亿立方米的进京江水，不仅增加了北京水资源总量，提高了北京城市供水安全保障，也使得城市居民用水条件得到改善。源源不断的南来江水在显著改变首都水源保障格局和供水格局的同时，也为北京赢得了宝贵的水资源涵养期。

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