台湾民歌之父胡德夫谈创作路 倡尊重少数民族文化

台湾原住民歌手胡德夫曾担心母语失传，如今见到部落歌手骄傲唱出自己的语言，他认为复兴已至。但他仍期盼原住民能受到更平等的对待，也希望外界多尊重并欣赏少数民族文化。

台湾联合新闻网的报道称，被誉为“台湾民歌之父”的胡德夫18日晚间在北京出席著作“时光洄游”发表会。他在书中分享自己对音乐的看法，而出席发表会的上百名中国大陆读者，则对他的原住民身分感到好奇。

被问及保护少数民族文化特色与现代化相适应的最佳途径，胡德夫认为，没有捷径，关键就是“尊重他们，然后欣赏他们”。他说：“少数民族是会跟大自然共荣的，何况是跟人。”

对胡德夫而言，民歌是“时代的声音”，养分来自生活点滴。而民谣、民歌在台湾称作“中国民歌”，则是由日前去世的诗人余光中在1975年所定名。

胡德夫说：“中国这两个字，就是我们脑海里面一直有的东西。那也是余光中一直在讲的很大的事情，他很大的一个乡愁，所以有大量他的诗被杨弦谱成曲，大大影响到流行歌曲后来的发展。”

67岁的胡德夫创作历程中，“以诗入歌”是一大特色。他说，在台湾逐渐不重视文言文和中华文化的环境下，这相形之下变得非常重要。“我愿意再唱回来这个歌，是因为我也想抢救我们的文化。在这样一个浩劫边缘的时候愿意再去唱诗，再去说诗的故事。”

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