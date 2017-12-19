全国人大外事委主任委员傅莹德媒撰文 批美国激化朝鲜半岛局势

朝鲜局势近日持续紧张。中国全国人大外事委主任委员、外交部前副部长傅莹近日在最新一期的德国明镜周刊（Der Spiegel）撰文，批评美国激化朝鲜半岛的局势，并强调各方努力的目标应该是建立一套机制，让区域内每个国家的安全都得到保证。

据香港01的报道称，傅莹是中国资深外交官，曾在外交部亚洲司、中国驻菲律宾大使、中国驻英国大使等不同岗位工作多年，后担任外交部副部长，期间曾参加朝鲜核问题的六方会谈。她目前是全国人民代表大会外事委员会（外事委）的主任委员。

傅莹表示，美国应试图化解朝鲜半岛的对立，而非激化冲突。在实施禁运和施压的同时，美国应开启和平对话、在外交上妥协且认真看待朝鲜对国家安全的疑虑。一再威胁只会让朝鲜相信核武是自保唯一出路。

傅莹认为，中美协调是解决朝鲜问题的关键，双方互信才能合作应对国际挑战，而这对两国关系来说将是一大考验。

她承认中美对朝鲜问题有分歧。首先，中国反对用武力方式解决；其次，中国认为禁运的目的是推动和平对话，而且希望对话能聚焦在核武问题；最后，中国反对美国与其盟友破坏中国的安全利益，例如最近在韩国部署的“萨德”反导系统。但傅莹强调，即使影响对朝关系，中国已遵守联合国决议对朝鲜实施禁运，中国未来也会继续与美国、俄罗斯和韩国等国对话，担起国际责任。

文章结尾指，朝鲜的核武冲突，迫使各方思考东北亚的新秩序。中国不希望朝鲜半岛出现战争和混乱，也不愿看到核污染和难民潮，“和平的窗户还没关上，各方努力的目标应该是建立一套机制，让区域内每个国家的安全都得到保证”。



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