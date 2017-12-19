中国首批“能源科普教育基地”花落中广核六大核电基地

中国首批“能源科普教育基地”19日在深圳挂牌，中国最大核电企业中国广核集团（简称中广核）下属的大亚湾、阳江、台山、宁德、红沿河、防城港六大核电基地同时荣获“能源科普教育基地”称号。

据中新网的消息，“能源科普教育基地”由中国能源研究会组织国内权威专家评定，命名期限为五年，今年为首次授牌。建设“能源科普教育基地”，旨在督促和推动中国能源企业充分利用现有科普展厅宣传普及能源科学技术知识，提高全民科学技术素养。

中国能源研究会常务副理事长史玉波表示，全国能源企业应高度重视公众沟通工作，加强安全生产、环境保护等公众关心的信息披露力度。同时，积极借鉴国外和国内优秀企业公众沟通和科普教育的成功经验，打造一批能源科普教育基地，不断提高社会公众对清洁能源的认同感和接受度。

中广核是中国最重要的清洁能源企业之一，清洁电力装机规模近4600万千瓦，其中核电在运机组20台，装机容量超过2100万千瓦，是中国最大、全球第五大核电运营商。目前，中广核在全国各地开设了12个常设型的核电科普展厅，365天面向公众开放，截至目前已接待参观公众突破60万人次。

史玉波表示，希望全国能源行业打造更多让公众放心、可观可感的“透明企业”。

中广核副总经理谭建生表示，此次挂牌的六大核电基地将充分利用现有生产运营、科普教育设施，不断加强与公众的互动沟通。同时，中广核旗下的风电场、太阳能电站等也将逐步参与到能源科普教育阵营中。

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