陕西公安六年破文物案2403起，查缴战国编钟等文物逾万件

日前，中国国家文物局专门致函陕西省人民政府，、感谢陕西省公安机关近年来在打击文物犯罪工作方面取得的显著战果。据统计，六年来陕西公安机关共破获文物犯罪案件2403起，查缴文物1万零998件。

澎湃新闻网的报道称，陕西省历史文化悠长，文物资源丰富。为了保护珍贵的文物资源，近年来，省公安厅深入开展打击文物犯罪工作，在公安部的直接领导指挥下，于2011年承建成立了中国文物犯罪信息中心和中国文物犯罪信息管理系统，于今年承建上线了中国被盗丢失文物信息发布平台，为流失海内外的文物提供查询追缴回归祖国的绿色通道，也为追索工作提供了法律依据。

报道指出，近六年来，省公安厅在全省公安机关中连续开展“天鹰”、“猎鹰”、“秦鹰”、“雄鹰”、“金鹰”、“神鹰”等打击文物犯罪专项行动，始终保持对盗、贩、非法买卖文物犯罪的高压打击态势。

据统计，陕西省公安机关六年来共破获文物犯罪案件2403起，打掉文物犯罪团伙389个，抓获犯罪嫌疑人2627名，查缴涉案文物10998件，其中珍贵文物1536件。

今年以来，陕西省公安机关先后侦破淳化“7.20”系列盗掘古墓葬案、澄城“12.25”盗掘古墓葬案、凤翔“1.16”盗掘古文化遗产古墓葬案和西安“11.25”盗窃倒卖文物案等四起公安部部督重大文物犯罪案件。

特别是淳化“7.20”系列盗掘西汉古墓葬案，陕西省公安机关抓获犯罪嫌疑人91人，侦破盗窃、盗掘、倒卖等文物案件96起，追缴文物1100余件，其中战国鎏金编钟、琉璃发簪、错金银蟠螭纹青铜编钟等文物价值极高。

淳化“7.20”系列盗掘西汉古墓葬案也是近年来侦破的中国国内最大一起文物案件。

免费试阅14天