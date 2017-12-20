马英九昨南下高雄吊唁余光中

著名诗人余光中上周四（14日）病逝，灵堂设龙岩高雄会馆，台湾前总统马英九昨天（19日）偕妻子周美青专程南下到灵堂吊唁，在见到余光中遗孀范我存与余家四个女儿时，更紧紧握手、拥抱。马英九离去时表示，会为文纪念余光中。

据联合新闻网报道，马英九与周美青昨天上午10时30分左右到达灵堂，向余光中献花、鞠躬致意，充满不舍。

据报道，余光中夫人范我存与四个女儿珊珊、幼珊、佩珊与季珊当时在旁。范我存谈到余光中从年轻到台湾后的一生；二女儿余幼珊则提及父亲生前忧心中文教育的推动，指现在全世界都在拥抱中文，台湾却反其道。马英九听了叹息摇头。

马英九与余光中生前曾有过多次的会面，两人娶的妻子范我存与周美青，都是直率敢言、坚持自我的女子。

2007年当时还是国民党大选参选人的马英九，曾赴余光中高雄寓所拜会。谈到时局时，余光中表示忧心，在其位者“去中华文化”，这不仅是不关心文化，还是损害文化。

后来，2012年当时马英九寻求连任，媒体人周玉蔻披露与余光中夫妇在高雄餐叙时，余光中曾提出另类观点，指“我们要问选民，你们要换一位第一夫人吗？”；这给了在场宾客“深思与恍然大悟的清新”。

据报道，上述当时这一句话，也让许多人在选择上有了另一种想法。

另一方面，英国杂志《经济学人》五年前，曾以“Bumbler”（笨拙之人）评论马英九的政治风格。诗人余光中在马英九拜访时，解释Bumbler就是“拙”字，有老子所指的“大巧若拙”之意。

马英九则提到说，从小父亲就以晚清曾国藩的“尚诚尚拙”生活哲学，“以天下之至诚，胜天下之至伪；为天下之至拙，胜天下之至巧”来告诫他。

余光中告别式将于下周五（29日）上午9时，在高雄市立第一殡仪馆景行厅举行。

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