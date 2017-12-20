中国企业用大熊猫粪便制纸巾 每盒43元人民币

中国大熊猫保护研究中心与四川一家公司合作，利用大熊猫粪便和食物残渣制造纸巾，每盒售价43元（人民币，下同，8.77新元），比一般纸巾还贵。负责生产的公司强调，纸巾生产时经过多重消毒，符合中国国家安全标准。

据《成都商报》报道，中国大熊猫保护研究中心前天（18日）与四川犍为凤生纸业签署合作协议，后者将来会收集都江堰、卧龙、碧峰峡三大熊猫基地的熊猫食物残渣、粪便，用来生产生活用纸。

大熊猫保护研究中心的负责人表示，一只成年大熊猫，每天进食12至15公斤竹子，经消化后会变成超过10公斤的粪便。被称为“青团”的熊猫粪便变得干燥后，就能看到中间有些细碎的竹节。

另一方面，喂给熊猫的竹子并非全部都被吃掉，绝大部分会成为残渣；每只大熊猫每天会生产约50公斤竹子残渣。

该负责人指出，以往会把熊猫粪便和竹子残渣当成垃圾处理，部分则会用来堆肥，但也有负面影响，“会造成一定程度的污染，处理起来也比较费时”。

因此，负责人认为，有企业愿意统一收集竹子残渣和粪便，对于大熊猫基地是“一件好事”。

四川犍为凤生纸业也认为，竹子残渣和粪便造纸是个“双赢”局面。

凤生纸业董事长杨朝林指出，大熊猫进食竹子时，主要吸收竹子里面的多糖等营养成分，其余的竹纤维会在进食后四小时以粪便的形式排出。

他也指出，利用竹来造纸的过程中，有一道工序是降解竹里的果糖，提取竹纤维，“现在这一步熊猫在消化过程中就帮我们完成了，熊猫粪便中剩下的纤维便可以被提取出来……可以说我们和熊猫实现了双赢。”

据报道，凤生纸业目前会用竹子残渣和粪便制造抽纸、卷纸、手帕纸等生活用纸，暂时未能生产书写用纸。生产过程涉60道工序，包括洗、蒸煮、高温消毒等。

此外，出厂前也会进行细菌检测，确保符合中国国家安全标准。产品的包装上也印有美国、欧盟食品标准检测的标志。

由于熊猫粪便纸巾需要反复高温消毒杀菌，导致生产成本较高，因此售价也较一般纸巾贵。目前采用熊猫粪便生产的“山丘panda poo本色纸巾”，每盒售价43元。

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