新党青年被带走 洪秀柱批蔡政府不可信任

针对新党发言人王炳忠等人昨天（19日）被调查局带走，中国国民党前主席洪秀柱在面簿贴文表示，执政党一路追杀中国国民党的教训在前，还有各种欺骗人民的案例，证明蔡英文政府，完全不可信任。

据中通社报道，调查局当天搜索王炳忠住处，并将王炳忠与其父亲王进步、新党新闻秘书陈斯俊、新思维中心主任侯汉廷、宣传部副主任林明正等人带回侦讯。

对此，洪秀柱指出，国民党前政策会执行长蔡正元遭关押，都是以证人身份传唤，但在询问“三中案”细节时却以“押人取供”。她表示，在上述先例下，昨天再度发生“这种准备好‘拘提票’的‘证人约谈’事件，其实已不太令人意外”。

洪秀柱说，先不论新党这些年轻人是不是真有能力危害台湾的安全，蔡政府当前却是选择逃避一连串的质疑；此外，也不对自己拘提其他政党的从政人员，作出应有的说明。

洪秀柱指出，蔡正元的例子、一路追杀国民党的教训在前，还有各种“欺骗人民的案例”“在在证明英文当局，说一套、做一套，完全不可信任！”

她表示，“这些年轻的朋友们，会不会被民进党硬是从‘证人’变成‘被告’，是我们当前最关心的事，也请所有好朋友们一起关心。”

另一方面，因“三中案”被羁押长达四个月的蔡正元也在面簿讽刺地说道：“通通抓起来！马英九、吴敦义学着点，看人家怎么执政！”

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