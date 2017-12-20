柯文哲中时撰文 阐明其两岸交流态度

台北市长柯文哲昨天（19日）罕见地在《中国时报》发表署名文章，强调其对两岸交流的态度其实很简单，就是秉持五个“互相”，即“互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解”，希望交流增加善意，善意化解歧见。

今年是两岸开放交流30周年，柯文哲当天在《中国时报》发表题为“找出两岸共同前进的路”的署名文章，详细回顾了30年来两岸开放交流的发展道路。

柯文哲在文章中指出，台湾1987年7月解除长达39年的戒严体制，但两岸因为1949年之后形成的政治对抗与隔绝并没有融化，交流的大门依然封闭。

他说，正是那一年，一群1949年之后从中国大陆来台的外省老兵，发出了想要回家的吶喊，并在台湾社会各界人道主义声援下，最后促成蒋经国政府于当年10月宣布开放老兵返乡探亲，11月开始受理登记，12月1日正式开放。

柯文哲表示，这场来自台湾内部跨政党、跨族群的运动，以及最终在大陆方面的支持下，从此改变了两岸隔绝的历史，开启了两岸交流的曙光。

柯文哲在文章中称，30年前，在台大陆老兵想要回家的呼唤，开启了两岸交流的新页。30年来，交流的枷锁一道道打开，交流规模日益扩大。两岸间的政治交流，也逐步建立起制度化的对话协商与交流机制。

柯文哲也以台北市为例指出，台北市长郝龙斌2010年与上海市建立了“台北─上海城市论坛”，活动举办至今，从未间断，包括柯文哲上任三年签署11个备忘录。此外，双城论坛八年来一共签署了30个合作备忘录，并进行将近200项的交流活动。

他最后也在文章中强调，虽然30年来的两岸交流并不全是一帆风顺，但新的局面需要新的合作模式。他表示，两岸双方都必须为两岸的和平发展集思广益，寻找出路。

展望下一个30年，柯文哲表示，希望秉持合作代替对抗的精神。他认为，只要大家以两岸民众福祉与权益的角度出发，终能找出共同前进的道路。

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