余光中将长眠台湾 其女首提放弃插管细节

著名诗人余光中上周四（14日）病逝，一直低调处理后事的余光中家人昨天（19日）首度向外界表示，感谢大家的关心。余家二女儿余幼珊则透露说，父亲90年的生命里，在台湾生活了60年，台湾已是故乡，将长眠在龙岩三芝光之殿堂。

中通社引述余幼珊说，父亲身体一直不错，87岁前还能自在开车、教书，母亲去年肠道出血住院，对父亲的打击不小，在家附近跌了一跤也住进加护病房。两人出院后，虽不希望面对，偶尔也会谈到“如果有人先走怎么办？”的问题。四姐妹也为父亲准备了生前契约。

余幼珊也提及在医院放弃插管的细节。她透露，余光中住院病情转剧，家人与清醒的他谈到，万一需要插管急救怎么办的问题。

余光中想了想，表示“不知”。女儿们则说，那如果真的到了那一刻，就由我们为您决定好吗？余答说好。不过，到真正需要决定的那一刻，家人们还是非常挣扎，但因知道父亲最怕痛，最后还是放弃插管急救。

另一方面，余幼珊说，父亲从不提身后事，只是努力耕耘文字，在住院的前几天仍在创作。高雄月前发生一起虐儿案，心痛的父亲为此写了一首诗，也许未来有机会再发表。此外，余光中在过世前的日子里充满孺慕之情，还提到希望在另一个世界能够再见到母亲。

生于南京的余光中，归处也引外界关心。余幼珊说，父亲90年的生命，有60年在台湾，台湾已是故乡。下周五（29日）上午9点举行告别式，最后将长眠在龙岩三芝光之殿堂。

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