美商务部初裁大陆台湾等产聚酯短纤存在倾销行为

美国商务部华府时间昨天（19日）公布初裁结果，认定从中国大陆和台湾以及印度、韩国进口的聚酯短纤产品存在倾销行为。其中，中国大陆产品的倾销幅度为63.26%至181.46%，台湾产品的倾销幅度为0%至48.86%。

据中新社报道，为回应三家美国公司的申诉，美国商务部于今年6月对从上述国家和地区进口的聚酯短纤产品发起“双反”调查。

美商务部已于11月初裁认定从中国大陆和印度进口的上述产品存在补贴行为。其中，中国大陆产品的补贴幅度为41.73%至47.64%。

此前，美国国际贸易委员会也于7月做出初裁，认定从中国大陆和台湾以及印度、韩国进口的聚酯短纤产品，对美国相关产业造成实质性损害。

根据美商务部昨天的声明，在初裁从中国大陆和台湾，以及印度、韩国进口的聚酯短纤产品存在倾销行为后，美商务部将通知美国海关对上述产品征收受相应的保证金。

依照美方相关程序，美国商务部和国际贸易委员会将分别于2018年5月和6月对上述调查作出终裁。如果两家机构均作出肯定性终裁，美国商务部将要求海关对相关产品征收相应关税。

美国商务部数据显示，美国2016年从中国大陆进口的聚酯短纤产品金额约为7941万元（美元，下同，1万零692.79新元），从台湾进口的相关产品金额约为958万元。

中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

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