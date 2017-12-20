河北拨付73.48亿人民币保障民众过冬

据河北省政府新闻办官方微信昨天（19日）发布的消息，河北省政府前天（18日）紧急拨付省级财政补助资金46.5亿元（人民币，下同，9.49亿新元），专项用于农村气代煤电代煤取暖设备补助和运行费用补贴，保障民众温暖过冬。

据中新社报道，河北省政府表示，冬季供暖事关千家万户冷暖，事关民众切身利益，是当前第一位的民生工作。河北认真贯彻落实中共中央、国务院部署要求，把保供暖摆在重要位置，切实加强协调调度，拓宽筹集渠道，加强资金统筹，扎实做好冬季供暖工作，努力不让一户群众挨冻。

据报道，此次下达的2018年河北省级大气污染防治专项资金（农村气代煤电代煤）共46.5亿元。加上已预拨下达的26.98亿元，由省级财政承担的73.48亿元资金已全部拨付到位，全省253.6万户农村气代煤电代煤用户受益。

另一方面，河北省财政厅发出通知，要求各市县财政部门进一步提高政治站位，认真执行财政补贴政策，加快资金支出进度，确保气代煤电代煤补助资金及时足额拨付到位。特别是对于符合拨付条件的农户运行补贴资金，力争在12月底前将省级补助资金拨付给农户或县（市、区）政府指定的账户。

此外，也要坚决杜绝因补贴资金不到位、拨付不及时等原因影响正常取暖等问题，为民众温暖过冬提供有力的资金保障。

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