杭州实现无现金看病 支付宝“扫脸”绑定电子社保卡

浙江省杭州市卫生计生委员会昨天（19日）发布消息，指自今天（20日）起，浙江杭州13家市直管医疗机构全部升级，支持电子社保卡和基于“智慧医疗”诊间结算的医疗移动支付。

据中新社报道，开通“智慧医疗”功能的杭州市级医保参保市民，通过支付宝或市民卡APP绑定电子社保卡和“智慧医疗”账户，即可实现无卡、无现金看病。

据悉，杭州今年6月率先在该市红会医院和九洲大药房试点电子社保卡。杭州市民只要在支付宝上绑定一张电子社保卡和“智慧医疗”账户，刷二维码就能在医院和药店刷手机一次性、支付医保和自费部分的费用。经过半年试运行，已绑卡用户超50万人次，交易笔数超3.5万笔。

在此基础之上，杭州再次对“智慧医疗”系统统一批量升级，在原来插社保卡实现诊间结算的基础上，上线脱卡扫码支付。用支付宝绑定社保卡后，进行用户授权并“扫脸”认证人卡是否匹配。

据报道，绑定成功后，患者不用带社保卡和现金，刷二维码就能支付医保费用。同时，自费部分从绑定智慧医疗账户的支付宝账户中扣除。支付完成后，支付宝会在首页马上推送一条交易明细。

杭州市卫生计生委员会相关负责人表示，2018年年初，杭州电子社保卡和“智慧医疗”移动支付应用，还将覆盖杭州主城区的区级医院和全部社区卫生服务机构。

免费试阅14天