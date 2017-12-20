经三年抢险加固 明代军事要塞甘肃永泰古城“转危为安”

随着永泰城址墙体抢险加固工程于近日接近收尾，被称为中国古代军事要塞典范的甘肃永泰古城逐渐“转危为安”。

中新社引述甘肃省文物局昨天（19日）透露说，2014年，总投资2271万元人民币（463.56万新元）的永泰城址墙体抢险加固工程启动，保护内容包括本体加固、冲沟整治、墙基和墙顶排水、表面防风化处理等措施。

目前，墙体抢险加固工程已完成并通过初验。当局还对该城址完成了防洪、永泰学校建筑群修缮、保护设施建设等项目。

据报道，永泰古城位于甘肃白银市景泰县境内，建于明万历36年（1608年），是为军事防御而修建。城墙上有12座炮台、四座城楼，城外有瓮城和护城河，城南北两侧建有绵延数十里的烽火台，堪称中国古代军事要塞教科书式的典范之作。因城堡形似金龟，故名永泰龟城。

数百年来，随着军事地位弱化、周边自然环境恶化，这座著名的明代古城日渐衰落，逐步成为不具军事功能的居住区。

永泰古城城墙大部属黄土、沙石夯筑，因年代久远，强度减弱，并受雨雪、风沙、冻融、洪水、地震等因素影响，墙体出现风化、淘蚀、开裂、局部脱落等病害和险情。此外，游客攀爬和当地民众在城墙上放牧，也对城址安全造成一定影响。

甘肃省文物局文物保护与考古处处长仇健透露，永泰城址始建于明代，形制特殊，格局保存较为完整，对研究明代军事防务、建筑技术、建筑思想文化有重要价值，“保存下来、传承下去是最关键的”。

仇健表示，下一步要加强研究和深化利用，让永泰城址在价值内涵得到充分挖掘的基础上“活起来”，成为具有厚重历史感和丰富文化内涵的文物景区。此外，也成为甘肃乃至丝绸之路上重要的旅游目的地和历史文化体验地。

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