重庆将恢复抗战时期“金融街”风貌

重庆市渝中区打铜街传统风貌区建设项目昨天（19日）启动，将恢复昔日繁华的“金融街”风貌。

据中新社报道，作为抗战时期国民政府的首都，重庆曾聚集众多金融机构。

打铜街传统风貌区位于重庆母城渝中区，毗邻东水门大桥。区域内的国民政府经济部旧址是重庆市文物保护单位，此外，川康平民商业银行旧址、美丰银行旧址、中国银行旧址、交通银行旧址都是中国全国重点文物保护单位。

据报道，1937年成立的川康平民银行最主要的“业绩”不是金融，而是抗战时期对故宫文物的保护。“九一八事变”后，故宫大量文物分批迁往南京保存。“七七事变”后，这些文物又分路转移，其中一路辗转至重庆，部分文物就存放于川康银行二楼仓库。

此外，四川美丰银行则于1922年开业，原为中美合资，后转为中方独资，日益兴旺，决定修建银行大厦。1935年，美丰银行大楼竣工，一层和二层用青岛黑色磨光花岗岩贴面，三层以上用米黄色釉面薄瓷砖贴面，成为当时重庆首屈一指的建筑。大楼质量过硬，抗日战争初期经受了日本军机空袭的考验。目前，大楼仍作为其他机构办公使用。

1938年，国民政府经济部内迁重庆，借川盐银行作为办公地点。当时，众多机构内迁重庆，房屋不敷使用，川盐银行这样的大楼成为许多机构租用的对象。除国民政府经济部外，执行著名的“驼峰航线”任务的中国航空公司也在此租住办公。该建筑后来改为重庆饭店。

重庆市渝中区文化委员会副主任杜胜凯表示，这里堪称抗战时期重庆的“金融街”，最多的时候聚集了银行、钱庄等金融机构约150家。打铜街传统风貌区建设项目，将对五处文物保护单位进行养护，布置文物介绍，完善街道景观等。

项目预计2018年7月完工。届时，中外游客可在此徜徉，感受抗战时期“金融街”的风貌。

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