叶正大遗体告别仪式今在京举行 习近平、李克强等致送花圈

中共早期高级将领叶挺之子叶正大的遗体告别仪式，今天（20日）上午在北京举行，中共总书记、国家主席习近平、中国国务院总理李克强等中共和国家领导人致送花圈。

网媒“香港01”引述早前报道，指叶挺之子、原国防科工委副主任叶正大中将因病医治无效，于上周四（14日）晚在北京逝世，享年90岁（注：叶正大生于1927年8月，周岁90岁）。其遗体告别仪式于今天上午在北京八宝山殡仪馆东礼堂举行。

现场图片显示，习近平、李克强、全国政协主席俞正声等现任中共和国家领导人，以及胡锦涛、李鹏、曾庆红等已退休的领导人均致送花圈和挽联，以示哀悼。

此外，中共中央军委副主席许其亮和张又侠，以及毛泽东侄子毛远新，周恩来侄女周秉德、周秉宜等多位中共元老后代也送上花圈。

公开资料显示，叶正大出生于1927年8月，广东惠阳人。他的父亲叶挺是北伐名将、“八一南昌起义”前敌总指挥、新四军首任军长。

叶正大于1947年入读东北民主联军俄文学校，次年加入中共。1955年，叶正大毕业于苏联莫斯科航空学院飞机制造系，同年回国。

此后，叶正大历任松陵机械厂主任设计员、副主任设计师，国防部第六研究院副所长、副院长，国务院国防工业办公室副主任，国防科工委科技委员会副主任，中国航空学会第二、三届理事等职务。同时，他也是中共十大代表、第五届全国人大代表，1988年被授予中将军衔。

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