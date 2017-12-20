中国社科院预计中国GDP明年增6.7%

中国社会科学院今天（20日）在北京发布的蓝皮书指出，预计中国国内生产总值（GDP）明年增长率为6.7%。

据中新社报道，上述的《经济蓝皮书：2018年中国经济形势分析与预测》指出，全球经济2017年整体稳步复苏，尤其美欧日等发达国家和地区经济复苏好于预期，对于中国经济而言外部需求明显改善。

与此同时，在经济新常态下，中国加快调整经济结构，经济增长新动力不断积聚，财政收入好于预期，财政政策更加积极。

此外，工业生产增长较快，库存水平提高，工业企业主动回补库存的需求发挥作用，棚户区货币化安置和返乡置业需求促进三、四线城市商品房销售好转，进而带动了消费需求。

在上述积极因素共同作用下，蓝皮书预计中国2017年全年GDP增长6.8%左右，增速比上年增加0.1个百分点，继续保持在中高速适当的经济增长区间。

展望2018年，蓝皮书表示，从供给侧来看，中国劳动力供给自2012年进入拐点以来逐年下滑，近年来全要素生产率增长率维持低位运行，资本存量增速也随着固定资产投资增速的下降而下滑。

此外，由于多种因素短期内难以得到显著改变，2018年中国GDP潜在增长率会在适当区间内出现小幅下滑。

不过，明年中国经济增长仍存在许多积极因素。例如，新一轮对外开放（上海自贸区、外商投资新模式、结构性改革等），以及“一带一路”建设的积极推进，将稳定和激发中国外部需求。

中国就业规模也将持续扩大，调查失业率保持在2013年以来的最低位，这对社会稳定、居民收入增长等也将起到关键作用。

蓝皮书预计，2018年中国居民消费价格指数（CPI）为2.0%，较上年增长0.4个百分点，依然处于温和上涨阶段。工业生产者出厂价格（PPI）则为3.6%，较上年减少2.6个百分点，这意味着中国工业品价格上涨压力将有所缓解。

总体而言，中国经济今明两年将在新常态下运行在合理区间，就业、物价保持基本稳定，不会发生“硬着陆”。

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