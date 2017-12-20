庆回归18周年 澳门今早举行隆重升旗仪式

澳门特区政府今天（20日）上午在金莲花广场举行隆重升旗仪式。澳门特区行政长官崔世安、中央人民政府驻澳门特区联络办公室主任郑晓松、外交部驻澳门特区特派员公署特派员叶大波、解放军驻澳门部队司令员王文及特区政府主要官员，与澳门各界人士共上千人一同观礼，共同庆祝澳门回归祖国18周年。

据新华社报道，金莲花广场周围今天清晨7时许，已经聚集起数百名前来观礼的澳门市民，以及来自内地旅行团的上百名游客。

澳门特区治安警察、消防、海关仪仗队及警察乐队，近8时在升旗台前列队，崔世安在澳门特区政府保安司司长黄少泽陪同下检阅了仪仗队。

两列护旗方阵随后在军鼓声中，护送中华人民共和国国旗和澳门特区区旗进入广场，并将国旗、区旗挂上旗杆。

澳门警察乐队则于8时整奏响国歌，全体观礼人士面向旗杆肃立。升旗台两侧，来自澳门培正中学等学校的学生代表和着乐队旋律高声唱起《义勇军进行曲》。

升旗仪式结束后，来自澳门当地的文化团体表演了《歌唱祖国》等团体舞蹈。

据报道，澳门回归后的第一次国庆升旗仪式就在金莲花广场举行。此后每逢国庆、回归等重大纪念日，金莲花广场的升旗仪式都会吸引众多市民和游客观礼。

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