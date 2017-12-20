崔世安回应民望新低：会鞭策自己

澳门行政长官崔世安今天（20日）回应最新民望创上任以来新低时指出，民调总会有高有低，民调低时会更积极面对问题，鞭策自己。他表示，明白政府工作与市民期望有距离，会加大力度做得更好，冀余下任期与特区团队做好工作。

据网媒“香港01”报道，今天（20日）是澳门回归18周年。澳门特区政府今早8时在金莲花广场举行升旗仪式，之后于旅游塔会展中心，举行庆祝特区成立18周年酒会。崔世安、澳门政府主要官员、全国政协副主席何厚铧、中联办主任郑晓松，以及多名社会人士出席仪式。崔世安出席庆祝回归酒会后作出上述回应。

据港大最近的民意研究计划调查显示，崔世安的民望跌至2009年上任以来最低的49.5分。此外，澳门政府的满意净值，也较去年大幅下跌至负19个百分比，为澳门回归以来最低，估计与今年8月的“天鸽”风灾，澳门市民有感政府救灾不力有关。

据报道，崔世安在酒会致辞时指出，中共十九大报告进一步将港澳治理及“一国两制”，纳入国家治理体系，明确支持澳门融入国家发展大局，为澳门今后发展指明方向，也为澳门继续保持繁荣稳定创造条件。

他表示，澳门政府将以十九大精神为指引，不断推进“一国两制”在澳门成功实践。

对于今年8月台风“天鸽”袭澳，造成破坏，崔世安致辞时也指出，澳门政府及社会各界于天灾后齐心协力，坚强应对艰难考验。此外，在中央全力支持下，澳门得到驻澳部队、驻澳机构及兄弟省区帮助；澳门政府也正加快完善应急机制及基建。

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