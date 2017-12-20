新书在台政界投震撼弹 陈菊：攻击我不会让选举结果更好

高雄市长陈菊在就任届满11周年前夕出版新书《花妈心内话》，内容揭露不少过去与民进党党内人士的纠葛，在政坛投下震撼弹。她今早（20日）重申，“往事如烟，是非恩怨都已过去”，并强调这一本书与目前的市长初选无关，攻击她、骂她不会有让选举有更好的结果。

据联合新闻网报道，陈菊的新书尚未出版就掀起政坛波澜，书中被她点名的高雄前县长杨秋兴、立委陈其迈、管碧玲等人纷纷“回应”，政坛甚至传闻陈菊在初选阶段揭露“心内话”，是下重手救有意参选高雄市长的刘世芳。

据报道，陈菊今早到高雄仁武区主持大丰综合活动中心上梁典礼。她会后面对媒体追问时、对若干候选人有不同的意见，表示尊重。但她说，不要忘记，市长（陈菊）不是选举的重点，攻击市长、骂市长不会让选举有更好的结果。

陈菊表示：“这一本书与初选无关”，新书是高雄市政府团队12年为高雄市努力的记录。市府团队12年努力让高雄翻转，这是严肃的事，希望人们能以更高的眼界来看这本书。

此外，陈菊表示，关于当年她参选市长初选过程的一些事，是非恩怨都已过去，往事如烟，重点是看未来。但不管怎样，她对大家的批评指教表示感谢，也会虚心检讨。

免费试阅14天