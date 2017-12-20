吴敦义：选择性的转型正义 显露蔡政府专权集中的欲望

中国国民党主席吴敦义今天（20日）表示，从《保防法》到《资安法》，处处凸显“警察国家”的独裁心态；从“党产条例”到“促转条例”，更显露民进党政府专权集中的欲望。

据联合新闻网报道，国民党中常会今天下午邀请政治大学法律系教授苏永钦，专题演讲“法治国下的转型正义”。

吴敦义在会上指出，一年半来，台湾人民从《劳基法》的反应看到内阁无能；从前瞻建设的草率，看到政府好大喜功；从猎雷舰案看到高层遮掩不实；更从保防工作法草案、党产条例和促转条例看到政府的威权心态。

吴敦义表示，舆论都认为促进转型正义只是民进党的借口，消灭政敌才是其真正目的。他说，民进党继不当党产处理条例后，食髓知味，欲进一步扩大范围。

他指出，民进党推动的促进转型正义条例，其界定的威权统治时期，明显针对国民党来台执政后的时间。此外，还刻意抹去慰安妇，另涉及对原住民不公不义的部分也不谈。

吴敦义表示，这种选择性转型正义的切割，只是为了清算国民党。此外，也是为了转移民进党执政无能的民怨。

他表示，党产条例让党产会可以推定不当党产，并没收充公，剥夺人民的财产权。促转条例则放手让促转会可以进入私人处所，强制调查搜索。从《保防法》到《资安法》，处处凸显“警察国家”的独裁心态；从党产条例到促转条例，更显露民进党政府专权集中的欲望。

吴敦义表示，国民党必须强烈声明，不正义的促转条例，不仅无法化解社会对立，更无助和解社会氛围。

此外，对于明显违法违宪的促转条例，除了会努力声请“释宪”，也要敬告台湾总统蔡英文与民进党，打着转型正义的旗帜，并不能转移民进党政府施政不力的事实。吴敦义表示，台湾人民的眼睛是雪亮的，希望民进党不要为所欲为。

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