香港被评为“一带一路”沿线最开放城市 新加坡紧随其后

香港中国城市竞争力研究会今天（20日）公布21个新榜单，香港在“2017‘一带一路’沿线最开放城市排行榜中夺得首位，新加坡、莫斯科、伊斯坦布尔、鹿特丹、西安等城市紧随其后。

中通社引述研究会指出，“一带一路”沿线开放城市的主要特征是：积极主动扩大对外经济交往力度；发展开放型经济，放开甚至取消各种限制；开放市场、投资场所以及文化多元、开放、包容等。

香港中国城市竞争力研究会会长桂强芳表示，香港在“一带一路”建设中具有三大突出优势，包括成熟的法律体系和法律制度、健全的专业服务体系和全面开放的国际化环境及视野。

他指出，香港未来应发挥在金融、贸易、专业服务、旅游、国际化等方面的优势和潜力，与内地经济进一步融合和协同发展，并改善和提升香港社会创新创业环境，拓展香港发展空间。

据报道，当天发布的排行榜中有七个涉及全球范围竞争力；在全球国家（经济体）竞争力排行榜上，美国、中国、日本分居前三位。

此外，全球最安全国家桂冠由芬兰摘取。全球最具行政效率的国家排行榜冠军则由中国夺得。

同时，研究会发布了九个涉及中国城市竞争力的排行榜。在中国城市综合竞争力排行榜上，上海继续保持第一，香港据守第二，深圳逼近香港居第三。不过，深圳在另一榜单蝉联中国成长潜力最为强劲的城市冠军。

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