中央经济工作会议划重点 明年经济有六大看点

据新华网的消息，中央经济工作会议18日至20日在北京举行，此次会议延续了中共中央政治局会议锚定的“新风向”，对2018年全年的经济工作划出重点，其中有六大看点最为突出。

看点一：“稳中求进”仍是“主基调” 还需“长期坚持”

在今年的中央经济工作会议上，稳中求进工作总基调依然被强调为治国理政的重要原则，要长期坚持。“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握，把握好工作节奏和力度。要统筹各项政策，加强政策协同。

这样的表述表明“稳中求进”在未来一段时间内作为治国理政、经济工作的重要方法论没有改变。

“稳中求进”从2011年开始提出，而后基本年年提及。2014年中央经济工作会议上对此做过比较详细的解释，“稳”的重点要放在稳住经济运行上，确保经济增长、就业、物价不出现大的波动，确保金融不出现系统性风险。“进”的重点要放在调整经济结构和深化改革开放上，确保转变经济发展方式和创新驱动发展取得新成效。即主要经济指标不出现大幅波动，系统性风险得以遏制，结构要持续向好。2016年中央经济工作会议对“稳”与“进”的关系作出了进一步的阐释，即“稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下要在关键领域有所进取，在把握好度的前提下奋发有为”。

看点二：高质量发展是根本发展要求

“中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”——中央经济工作会议作出这一判断。

此前召开的中央政治局会议提出，要遵循十九大报告的指引，“坚持新发展理念，紧扣中国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求”来开展各项工作。“推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须深刻认识、全面领会、真正落实。”

作为新提法，新要求，“高质量发展”接下来如何实现，中央经济工作会议给了明确指示。

“推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应中国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。”

看点三：加快住房制度改革和长效机制建设

继去年中央经济工作会议提出要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落等方针。

今年的中央经济工作会议会议上关于房地产的表述为：“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。”

从“研究建立”转变为“完善促进”，表明“房地产长效机制”已经由理论层面进入到了实践层面。另外，中央经济工作会议对于住房市场租赁市场的表述之细，指导方向之明确，是前所未有的。

结合2017年全年各地房地产政策的一系列举措，从今年年初提出的差异化供地政策，到租赁住房、共有产权住房等公共住房建设的持续推进，再到十九大重申“房住不炒”和“租购并举”，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制呼之欲出。

看点四：乡村振兴战略将成农村工作重点

中央经济工作会议明确：“要科学制定乡村振兴战略规划。健全城乡融合发展体制机制，清除阻碍要素下乡各种障碍。推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，农业政策从增产导向转向提质导向。深化粮食收储制度改革，让收储价格更好反映市场供求，扩大轮作休耕制度试点。”

乡村振兴战略在十九大首次提出，在中央政治局会议上成为2018年重点工作之一，预示着2018年及下阶段乡村振兴战略将进入落地实施，农地流转、农民增收与消费、农村基础设施建设等将成为未来一段时间内的重点。

12月11日，《人民日报》刊登农业部部长韩长赋署名文章《大力实施乡村振兴战略》，对乡村振兴战略进行“具象化”。文章指出，实施乡村振兴战略，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

看点五：推动形成全面开放新格局

中央经济工作会议明确：“要在开放的范围和层次上进一步拓展，更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。有序放宽市场准入，全面实行准入前中国国民待遇加负面清单管理模式，继续精简负面清单，抓紧完善外资相关法律，加强知识产权保护。促进贸易平衡，更加注重提升出口质量和附加值，积极扩大进口，下调部分产品进口关税。大力发展服务贸易。继续推进自由贸易试验区改革试点。有效引导支持对外投资。”

部署推动形成全面开放新格局、建设开放型世界经济，这是中国的全球化承诺同样也是2018年重要工作任务之一。中共的十九大报告提出，“推动形成全面开放新格局”，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”

“拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设”“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”“要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”“凡是在中国境内注册的企业，都要一视同仁、平等对待”……如何将这些题中之义落到实处是接下来一年经济工作的可期待之处。

看点六：推动国有资本做强做优做大

中央经济工作会议明确：“要推动国有资本做强做优做大，完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。加强国有企业党的领导和党的建设，推动国有企业完善现代企业制度，健全公司法人治理结构。”

近期国有资本改革的速度已在悄然加快。中国国资委副秘书长彭华岗12月15日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，目前第三批混改试点名单已经确定，共31家，其中中央企业子企业10家，地方国有企业21家。12月18日，发改委新闻发言人孟玮表示，重点领域混合所有制改革持续推进，目前第三批混改试点企业的实施方案正在加紧制定当中。12月19日，人民日报援引国资委有关人士表示，目前央企层面的公司制改革方案已全部批复完成，而各省国资企业的改制率已达95.8%。

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