传香港律政司司长袁国强将离任 郑若骅下月一日接班

盛传香港律政司司长袁国强将离任，但消息一直未获官方确认，袁昨日被问及是否已辞职时依然三缄其口。

香港01的报道称，袁国强已正式向港特首林郑月娥递辞职信，敲定本月31日离职，接班的资深律师郑若骅将在1月1日就任，1月2日正式履新，律政司易帅将无缝交接。

消息指，袁国强将于本月31日，即2017年最后一天结束任期，为五年半律政司长生涯画上完整句号，而他明日赴北京列席人大常委会分组会议，见证下周中通过高铁一地两检《合作安排》，完成“三步走”的第二步，亦算是其司长岗位上最后完成的“差事”。

至于其继任人、资深律师郑若骅，最近已没有回律师楼处理官司案件。消息指，她将于明年1月1日就任，由于当天是公众假期，故于1月2日正式履新。这次的安排意味着律政司易帅无缝交接，避免任何空窗期。

郑若骅上任后的第一道挑战，将是颇为惹火的“一地两检”攻防战。人大常委会月底通过《合作安排》后，一地两检随即进入香港本地立法程序，即“三步走”中的最后一步，亦是最艰辛的一步。据悉，政府准备于2月初正式将草案提上立法会，在建制派大幅修改议事则、泛民扬言“三倍奉还”的氛围下，估计将是一场议会持久战，随时拖延数月。换言之，郑若骅的蜜月期可能只有一个月，之后便要亲自展示身手了。

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