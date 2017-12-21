香港绿色和平12人爬上中环摩天轮 就塑胶问题示威

香港中环摩天轮经过易手风波后，于昨日（20日）早上11时重开，今日即有绿色和平成员攀上摩天轮示威抗议。今早7时许，约有12名绿色和平成员戴着头盔、身穿橙色衣服，并配带安全绳等装备，各自爬上摩天轮支架，欲展开掛抗议横额，以唤起市民对塑胶议题关注。绿色和平成员预计于上午约9时拉开横额 。据了解，涉事人士已接受攀爬训练。

据香港01的消息，大批消防员接报后即赶抵现场，并出动高空拯救车，警员则封锁附近一带范围，在地上观察，而一批消防车及救护车到场，消防员随后在地面张开救生气垫以防有人堕下受伤。



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